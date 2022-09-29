В Катаре будут требовать тест на COVID-19 при въезде в страну на ЧМ по футболу

Людям, прибывающим в Катар на чемпионат мира по футболу, необходимо будет предъявить отрицательный тест на COVID-19, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на организаторов чемпионата.
"Фанаты, прибывающие на чемпионат мира в Катар должны предоставить отрицательный тест на COVID-19, таковы правила страны в рамках борьбы с пандемией", - приводит агентство слова организаторов.
Тесты будет необходимо сделать в течение 48 часов до приезда, либо в течение суток, если это экспресс-тест, добавили организаторы.
Кроме того, всем гостям старше 18 лет необходимо будет скачать мобильное приложение, отслеживающее их передвижение и статус здоровья.
Игроки и персонал 32 команд, принимающих участие в чемпионате, каждые два дня будут сдавать экспресс-тесты на антигены.
Обязательное тестирование на COVID-19 при въезде в Катар действует для всех путешественников с 4 сентября.
По данным, собранным университетом Джонса Хопкинса с 2020 года, на данный момент в Катаре зарегистрировано 450 тыс. случаев заболевания коронавирусом и 682 летальных исхода от последствий заболевания, в то время как население страны составляет менее 2,5 млн человек.
Первый матч группового этапа пройдет 20 ноября. Катар впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу. Кроме того, это первый чемпионат мира, который когда-либо проводился в арабском мире.
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