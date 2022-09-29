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ТЭК 29.09.2022 21:55

Британия усиливает меры безопасности на нефтяных вышках после инцидента с "Северными потоками"

Власти Великобритании принимают меры для обеспечения безопасности на нефтяных вышках на фоне инцидента с российскими газопроводами "Северный поток" и "Северный поток 2", передает The Guardian.

По информации издания, руководители британской энергетической отрасли координируют действия с правительственными агентствами для оценки ситуации на морских и наземных объектах, чтобы определить, следует ли внедрять там иные методы обеспечения безопасности, принятые, например, в Норвегии.

Над вопросом, в частности, работает торговая ассоциация Offshore Energy (OEUK), которая контактирует с Центром по защите национальной инфраструктуры (CPNI), а также с министерством бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. При этом в компетенцию CPNI входит снижение уязвимости к различного рода угрозам, таким как терроризм и диверсии на важнейших объектах Великобритании, в том числе на АЭС и в центрах обработки данных.

Как заявил руководитель службы безопасности OEUK Марк Уилсон, у Великобритании нет поводов беспокоиться насчет сохранности энергетической инфраструктуры, однако меры предосторожности принять стоит.

"Мы не беспокоимся, но мы делаем все возможное на случай, если что-то произойдет. Нет никаких доказательств присутствия каких-либо беспилотников или необычной активности вокруг проблемных районов", - отметил он.

The Guardian уточняет, что, если ситуация ухудшится, правительство может задействовать ВВС, ВМС и ведомство контрразведки MI5.

Ранее на этой неделе правительство Норвегии объявило о повышении уровня безопасности морской и наземной нефтегазовой инфраструктуры после утечки газа на российских газопроводах.

"Правительство постановило принять меры по повышению безопасности инфраструктуры - на берегу и на объектах, расположенных на норвежском континентальном шельфе", - говорилось в сообщении, размещенном на сайте правительства.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма. В четверг шведские СМИ сообщили о выявлении береговой охраной Швеции еще одного места утечки газа из поврежденных газопроводов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НЕФТЬ, ИНФРАСТРУКТУРА, БЕЗОПАСНОСТЬ


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