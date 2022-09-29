Власти Великобритании принимают меры для обеспечения безопасности на нефтяных вышках на фоне инцидента с российскими газопроводами "Северный поток" и "Северный поток 2", передает The Guardian.
По информации издания, руководители британской энергетической отрасли координируют действия с правительственными агентствами для оценки ситуации на морских и наземных объектах, чтобы определить, следует ли внедрять там иные методы обеспечения безопасности, принятые, например, в Норвегии.
Над вопросом, в частности, работает торговая ассоциация Offshore Energy (OEUK), которая контактирует с Центром по защите национальной инфраструктуры (CPNI), а также с министерством бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. При этом в компетенцию CPNI входит снижение уязвимости к различного рода угрозам, таким как терроризм и диверсии на важнейших объектах Великобритании, в том числе на АЭС и в центрах обработки данных.
Как заявил руководитель службы безопасности OEUK Марк Уилсон, у Великобритании нет поводов беспокоиться насчет сохранности энергетической инфраструктуры, однако меры предосторожности принять стоит.
"Мы не беспокоимся, но мы делаем все возможное на случай, если что-то произойдет. Нет никаких доказательств присутствия каких-либо беспилотников или необычной активности вокруг проблемных районов", - отметил он.
The Guardian уточняет, что, если ситуация ухудшится, правительство может задействовать ВВС, ВМС и ведомство контрразведки MI5.
Ранее на этой неделе правительство Норвегии объявило о повышении уровня безопасности морской и наземной нефтегазовой инфраструктуры после утечки газа на российских газопроводах.
"Правительство постановило принять меры по повышению безопасности инфраструктуры - на берегу и на объектах, расположенных на норвежском континентальном шельфе", - говорилось в сообщении, размещенном на сайте правительства.
В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма. В четверг шведские СМИ сообщили о выявлении береговой охраной Швеции еще одного места утечки газа из поврежденных газопроводов.
Баку и Париж обсудили действия Еревана, препятствующие нормализации отношений - МИД Азербайджана
Алиев и Радев проведут переговоры 30 сентября
Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана на учениях уничтожили наземные цели противника
В Катаре будут требовать тест на COVID-19 при въезде в страну на ЧМ по футболу
Турпоток в Азербайджан в 2022г превысит 1,4 млн человек - Нагиев
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
В Турции для туристов из РФ планируют запустить систему депозитных карт
Лондон желает здоровых отношений с Китаем, выбор за Пекином - глава МИД Британии
Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, обсудили ситуацию на Украине
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Не упустите выгодную ипотеку от Yelo Bank
AccessBank предлагает кредит наличными до 40 тысяч манатов
AzerTelecom» и «Казахтелеком» «подписали меморандум о стратегическом партнерстве по Транскаспийскому проекту
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично