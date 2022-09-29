Brookfield покупает две компании сферы возобновляемой энергетики за $1,5 млрд

Канадская Brookfield Asset Management Inc., один из мировых лидеров в сфере альтернативных инвестиций, покупает две американские компании отрасли возобновляемой энергетики, за которые заплатит в общей сложности $1,5 млрд.
В частности, Brookfield покупает Scout Clean Energy, владеющую активами в сфере ветроэнергетики и солнечной энергетики, за $1 млрд, а также Standard Solar Inc. за $540 млн.
Brookfield планирует инвестировать более $500 млн в обе компании, чтобы помочь им в дальнейшем росте, пишет The Wall Street Journal.
Средства на покупку активов выделены из фонда объемом $15 млрд, который Brookfield фокусирует на инвестициях в альтернативные источники энергии. Одним из руководителей этого фонда является экс-глава Банка Англии Марк Карни.
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