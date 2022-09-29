Турпоток в Азербайджан в 2022г превысит 1,4 млн человек - Нагиев

Турпоток в Азербайджан в 2022 году превысит 1,4 млн человек, прогнозирует глава Госагентства по туризму Фуад Нагиев.
По его словам, сектор туризма страны, пострадавший от коронавируса, в настоящее время восстанавливается.
“За 8 месяцев текущего года нашу страну посетило более миллиона иностранных гостей, и мы прогнозируем, что к концу года эта цифра превысит 1 млн 400 тыс. человек. Мы верим, что туристическая сфера вскоре сможет полностью восстановить прежние темпы развития”, - написал Нагиев в facebook.
Х.Насирзаде
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