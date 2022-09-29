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Туризм 29.09.2022 21:19

Турпоток в Азербайджан в 2022г превысит 1,4 млн человек - Нагиев

Турпоток в Азербайджан в 2022 году превысит 1,4 млн человек, прогнозирует глава Госагентства по туризму Фуад Нагиев.

По его словам, сектор туризма страны, пострадавший от коронавируса, в настоящее время восстанавливается.


“За 8 месяцев текущего года нашу страну посетило более миллиона иностранных гостей, и мы прогнозируем, что к концу года эта цифра превысит 1 млн 400 тыс. человек. Мы верим, что туристическая сфера вскоре сможет полностью восстановить прежние темпы развития”, - написал Нагиев в facebook.


Х.Насирзаде


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Тэги: ГАТ, ТУРПОТОК, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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