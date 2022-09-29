Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, обсудили ситуацию на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным обстановку на Украине, передает "Анадолу". "Турецкий и российский президенты говорили по телефону о недавних событиях на Украине", - отмечает агентство.

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