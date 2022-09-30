Азербайджан предлагает компаниям из ФРГ использовать возможности СЭЗ Алят

Азербайджан в Германии представил возможности свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольство в Берлине, уполномоченный руководитель СЭЗ Алят Валех Алескеров 26-29 сентября находился с визитом в Германии, где провел встречи с представителями ряда немецких компаний, в том числе SAP и «Siemens Mobility».

Кроме этого, были организованы презентации возможностей СЭЗ. В частности, в Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ, в культурном центре Азербайджана, Ассоциации независимых промышленников и деловых людей (MÜSİAD Berlin) и др. структурах.

В ходе презентаций и встреч была представлена исчерпывающая информация о возможностях СЭЗ, предлагаемых условиях, налоговым и другим льготами, логистической и транспортной инфраструктуре и т.д.

Кроме этого, Алескеров призвал бизнес ФРГ воспользоваться возможностями СЭЗ в Аляте.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 июля 2021 года принял участие в церемонии закладки фундамента Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Аляте. Общая площадь СЭЗ составляет 910 га.

Б.Рустамбеков