Азербайджан предлагает компаниям из ФРГ использовать возможности СЭЗ Алят

Азербайджан в Германии представил возможности свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольство в Берлине, уполномоченный руководитель СЭЗ Алят Валех Алескеров 26-29 сентября находился с визитом в Германии, где провел встречи с представителями ряда немецких компаний, в том числе SAP и «Siemens Mobility».
Кроме этого, были организованы презентации возможностей СЭЗ. В частности, в Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ, в культурном центре Азербайджана, Ассоциации независимых промышленников и деловых людей (MÜSİAD Berlin) и др. структурах.
В ходе презентаций и встреч была представлена исчерпывающая информация о возможностях СЭЗ, предлагаемых условиях, налоговым и другим льготами, логистической и транспортной инфраструктуре и т.д.
Кроме этого, Алескеров призвал бизнес ФРГ воспользоваться возможностями СЭЗ в Аляте.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 июля 2021 года принял участие в церемонии закладки фундамента Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Аляте. Общая площадь СЭЗ составляет 910 га.
Б.Рустамбеков
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