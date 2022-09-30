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ТЭК 30.09.2022 11:50

Нарышкин заявил, что у РФ есть материалы, указывающие на западный след в теракте на «Северных потоках»

У Москвы есть данные, указывающие на западный след в подрывах "Северных потоков", заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"У нас есть материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этих террористических актов", - сказал Нарышкин журналистам в пятницу.

Он подчеркнул, что западные страны "чуть ли не на следующий день включились в расследование, поиск авторов террористического акта".

"Я бы немного скорректировал эту оценку. По-моему, Запад делает всё, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта", - сказал глава СВР.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

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Тэги: РОССИЯ, СВР, СЕВПОТОК


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