Нарышкин заявил, что у РФ есть материалы, указывающие на западный след в теракте на «Северных потоках»

У Москвы есть данные, указывающие на западный след в подрывах "Северных потоков", заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"У нас есть материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этих террористических актов", - сказал Нарышкин журналистам в пятницу.
Он подчеркнул, что западные страны "чуть ли не на следующий день включились в расследование, поиск авторов террористического акта".
"Я бы немного скорректировал эту оценку. По-моему, Запад делает всё, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта", - сказал глава СВР.
В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.
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