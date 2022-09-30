В Баку действует шоу-рум рязанских компаний

Выставки считаются одним из важных факторов восстановления экономики и налаживания деловых связей между бизнес сообществами. «Открывая границы, расширяя возможности» – под таким названием в Баку действует выставочная площадка рязанских компаний. Шоурум создает прекрасную возможность взаимодействия бизнесменам, тем самым служит укреплению торговых отношений между Азербайджаном и Россией. На выставке учавствуют 57 компаний, функционирующих в таких сферах экономики как строительство, здравоохранение, косметология, пищевая и текстильная промышленность, ИТ-технологии и пр. Так, строительный сектор представляют «Многотраслевая производственная компания КРЗ», «Ренессанс Проект», ООО «Правильный дом», «РимвудПро», «Фахманн Руссланд» и другие. Каждая компания имеет широкий ассортимент товаров, куда входят продукция из битума, картон, кровельные и гидроизоляционные материалы, любые виды стекла.

Особое внимание на выставочной площадке заслуживают компании в сфере здравоохранения. К примеру, компания «ВНИИМИРТ», которая более 10 лет проектирует, производит специализированные материалы и строит "чистые помещения" для здравоохранения, фармацевтики, биотехнологий, микроэлектроники и других отраслей промышленности. Вакуумные банки, баночки для промывания глаз, массажный апликатор – все это на выставке представляет предприятие «Медицинские приборы» . Компания занимается разработкой и производством изделий медицинского назначения, товаров красоты и здоровья. Еще одним производителем продукций медицинского и косметико-гигиенического назначения является предприятие «Емельянъ Савостинъ». В перечень продукции компании входят медицинские вата, бинт, маска, салфетки, тампоны и другие расходные материалы медицинского назначения.

Что нужно детям и их родителям – знают в компании «ФДА «Старт», которая предлагает полный спектр услуг по производству детских удерживающих устройств. Предприятие разрабатывает собственные технологические решения по детским автокреслам. При этом «ФДА «СТАРТ» производит продукцию как под собственными марками для рынка России, так и под марками партнеров в качестве контрактного производства. Здесь же можно увидеть товары торговой марки Kidwick .Это предметы санитарно-гигиенического назначения из пластика. При производстве продукции для детской гигиены, производитель уделяет особовое внимание стандартам безопасности и учитывает анатомические особенности малыша. В свою очередь, компания «Триумф» участвует на выставке широким ассортиментом детских колясок. «ФДК «Триумф» является единственным в России заводом полного цикла по производству такого рода продукции.

В экспозиции принимает участие и мебельная отрасль. Фабрика мебели «Академия кухни» изготавливает нестандартную мебель по индивидуальному дизайн-проекту - кухни, шкафы, гардеробные и пр. Мебельные фасады – основа дизайна любого интерьера. В этом уверены специалисты компании «Пастернак». Фабрика производит полный ассортимент фасадов - покрытые шпоном, эмалью, пленкой ПВХ или пластиком, а также из массива дерева. Перечень продукции очень широк. Различные модели кресел и стульев украшают стенд компании «Алвест». С 2010 года предприятие производит офисную мебель.

Таким образом, шоурум создает прекрасную возможность представителям бизнеса наглядно увидеть продукцию и лично оценить ее. Это удобная платформа для обмена опытом, запуска новых проектов, заключения контрактов.