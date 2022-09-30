В Баку подтвердили встречу глав МИД Азербайджана и Армении в воскресенье в Женеве

В МИД Азербайджана подтвердили проведение 2 октября в Женеве встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.
«Как известно, в соответствии с договоренностью встречи в Брюсселе лидеров двух стран 31 августа 2022 года Азербайджаном для проведения переговоров по мирному договору было предложено провести встречу министров иностранных дел. В связи с этим сообщаем, что 2 октября 2022 года в Женеве планируется провести двустороннюю встречу глав МИД Азербайджана и Армении",- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИДе.
Р.Ахмедов
Молдова хочет закупить еще 15 млн кубометров газа для пополнения резервов
Литовская Ignitis grupe покупает проект ветропарка в Польше на 137 МВт, вложит 240 млн евро
Центр поддержки экспорта за 9 месяцев содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $190 млн
Иностранцы за 8 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на $900 млн
Азербайджан будет представлен на международной туристической выставке в Польше
В Баку определили победителей гастрономического фестиваля «Неделя узбекской кухни в Азербайджане»
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
На западе Кабула 19 человек погибли в результате нападения на учебный центр
Ураган "Иэн" усилился и приближается к Южной Каролине
Кибератаки на Казахстан из-за рубежа направлены на дестабилизацию ситуации в стране перед выборами, считает Токаев
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Bakcell продолжает помогать семьям шехидов и ветеранов
«Free Fridays» в центрах обслуживания клиентов AccessBank
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично