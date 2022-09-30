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Внешняя политика 30.09.2022 12:12

В Баку подтвердили встречу глав МИД Азербайджана и Армении в воскресенье в Женеве

В МИД Азербайджана подтвердили проведение 2 октября в Женеве встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

«Как известно, в соответствии с договоренностью встречи в Брюсселе лидеров двух стран 31 августа 2022 года Азербайджаном для проведения переговоров по мирному договору было предложено провести встречу министров иностранных дел. В связи с этим сообщаем, что 2 октября 2022 года в Женеве планируется провести двустороннюю встречу глав МИД Азербайджана и Армении",- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИДе.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, МИРЗОЯН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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