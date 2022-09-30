Азербайджан в январе-августе увеличил ненефтяной экспорт в Турцию на 20,6%, в РФ - на 1%

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января-августа 2022 года составил $1,9 млрд, что на 19% больше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.
По данным центра, в структуре экспорта основной объем пришелся на хлопок-сырец - $143,4 млн (спад на 0,3%), карбамид - $142,2 млн (рост в 4,5 раз), томаты - $134,2 млн (рост на 4,7%), золото – $109,8 млн (спад на 21,7%), метанол - $92,5 млн (рост в 2,8 раза), полипропилен первичной формы - $64,3 млн (спад на 15,3%), полиэтилен первичной формы - $61,5 млн (спад на 6,8%), лесной орех - $61,1 млн (рост на 38,5%), непереработанные алюминиевые сплавы - $51,8 млн (рост в 2,6 раза).
В пятерку ведущих стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Россия - $527,6 млн (рост на 1%), Турция - $491,1 млн (рост на 20,6%), Грузия - $126,9 млн (рост на 15,9%), Швейцария - $117,7 млн (спад на 24%), США – $60,1 млн (рост на 25,2%). Таким образом, на Турцию пришлось 25,8%, на Россию - 27,8% экспорта ненефтяной продукции.
В 2021 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил рекордные $2,7 млрд, что на 47,2% больше показателя 2020 года. По оценкам Минэкономики, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.
Б.Рустамбеков
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