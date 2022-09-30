Алиев начал визит в Болгарию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу прибыл с двухдневным официальным визитом в Болгарию.

Как ранее сообщал "Интерфакс-Азербайджан", Алиев в пятницу проведет переговоры с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Лидеры на переговорах в формате тет-а-тет и расширенном составе обсудят стратегическое партнерство между Болгарией и Азербайджаном, развитие сотрудничества в сферах энергетики, экономики, безопасности, туризма, науки, образования и культуры.

В рамках визита Алиев 1 октября примет участие в церемонии ввода в коммерческую эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB), по которому азербайджанский газ будет поставляться в Болгарию.

Р.Ахмедов