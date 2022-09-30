«Free Fridays» в центрах обслуживания клиентов AccessBank

AccessBank делает все возможное, чтобы клиенты получали не только быстрое и качественное обслуживание, но и чувствовали себя максимально уютно.

Каждая пятница в AccessBank-е – это день уютного банкинга - день "Free Fridays". Именно по пятницам сотрудники AccessBank-а работают не в официальной одежде; - удобный стиль помогает как сотрудникам, так и клиентам чувствовать себя более комфортно и искренне общаться, способствует более эффективному обслуживанию и взаимопониманию.

AccessBank Azərbaycanda mikromaliyyələşdirmə lideri olaraq, 2002-ci ildən kiçik və orta bizneslərə xidmət göstərir. Bankın səhmdarları sırasında Asiya İnkişaf Bankı, Avropa İnvestisiya Bankı, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası və digər beynəlxalq maliyyə təşkilatları və investisiya fondları yer alır. Bankın 15-i Bakıda, 14-ü bölgələrdə olmaqla, 29 filialı fəaliyyət göstərir. Bankın xidmətləri haqqında məlumat əldə etmək üçün 151 əlaqə mərkəzinə zəng etmək, həmçinin www.accessbank.az saytına, və ya bankın sosial şəbəkələrdə (Facebook, Instagram, LinkedIn) hesablarına daxil olmaq olar.