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Бизнес и законодательство 30.09.2022 12:33

УМЭО SOCAR в январе-августе сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-августе 2022 года составил $1 млрд 132,7 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в январе-августе 2022 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний являлось Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) компании SOCAR - $389,4 млн, среди частных - ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $91,1 млн.

Среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: SOCAR Polymer ($125,7 млн), ООО "Azeraluminum" ($98,9 млн), ЗАО «AzerGold» ($63,5 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($50,5 млн), ОАО «Азерэнержи» ($35,7 млн), ЗАО «Азербайджанские авиалинии» ($4,8 млн), ООО "Azeripek" ($1,3 млн), Управление геологии и геофизики ($0,8 млн), Государственная энергослужба Нахчыванской Автономной республики ($0,6 млн).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $68 млн, ООО "STP Azeraluminum" - $28 млн, ООО «Baku Steel Company» - $27,1 млн, ООО "P-Aqro" - $26,5 млн, ООО "Almeyve» - $25,1 млн, физ. лицо Ширинов Эльвин Валех оглы – $24,6 млн, ООО «Mors Trading» - $24,6 млн, ООО «Roze Servis» - $23,3 млн, ООО «Shimal Aqropark» - $23,2 млн.

Азербайджан в январе-августе 2022 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,9 млрд (+19% от показателя января-августа 2021 года).

Н.Аббасова

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Тэги: ЭКСПОРТЕРЫ, КРУПНЕЙШИЕ


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