Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.09 $/bbl +/- WTI 81.23 -0.92 Brent 88.49 -0.83

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 30.09.2022 12:36

Иностранцы за 8 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на $900 млн

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-августе 2022 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 514,6 тыс. манатов ($890,941 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно подсчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», по сравнению с январем-августом 2021 года объем банковских операций, совершенных иностранными гражданами, увеличился в 2,1 раза.

В январе объем проведенных операций составил 204,7 млн манатов, феврале - 186,5 млн манатов, марте - 158,5 млн манатов, апреле - 136,6 млн манатов, мае - 184,1 млн манатов, июне – 203,6 млн манатов, в июле – 213,6 млн манатов, в августе – 214,6 млн манатов (максимальный показатель с начала 2022г – ИФ).

По итогам 2021 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 1,3 млрд манатов ($764,7 млн), что в 3 раза больше чем в 2020 году.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАРТЫ, БАНКОВСКИЕ, ИНОСТРАНЦЫ


Похожие новости


Операции с банковскими картами иностранцами в Азербайджане в январе-июле 2022г достигли уровня за весь 2021г Иностранцы в Азербайджане в I полугодии удвоили операции с банковскими картами Иностранцы в Азербайджане в январе-мае удвоили операции с банковскими картами Иностранцы в Азербайджане в январе-апреле удвоили операции с банковскими картами Иностранцы в Азербайджане в январе-марте удвоили операции с банковскими картами Количество платежных карт в обращении в Азербайджане за 9 месяцев увеличилось на 7%

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az