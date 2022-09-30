Иностранцы за 8 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на $900 млн

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-августе 2022 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 514,6 тыс. манатов ($890,941 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно подсчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», по сравнению с январем-августом 2021 года объем банковских операций, совершенных иностранными гражданами, увеличился в 2,1 раза.

В январе объем проведенных операций составил 204,7 млн манатов, феврале - 186,5 млн манатов, марте - 158,5 млн манатов, апреле - 136,6 млн манатов, мае - 184,1 млн манатов, июне – 203,6 млн манатов, в июле – 213,6 млн манатов, в августе – 214,6 млн манатов (максимальный показатель с начала 2022г – ИФ).

По итогам 2021 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 1,3 млрд манатов ($764,7 млн), что в 3 раза больше чем в 2020 году.

Б.Рустамбеков