Алюминий продолжает дорожать после рекордного скачка накануне

Цены на алюминий продолжают подниматься в пятницу после рекордного взлета накануне на слухах, что Лондонская биржа металлов (LME) рассматривает вариант отказа от торговли российскими металлами.
В четверг алюминий подорожал на 8,5% после сообщения агентства Bloomberg о том, что LME начала консультации о возможности запрета новых поставок металлов из России на свои склады. Отправка биржей документа участникам рынка на этот счет может быть первым шагом к потенциальному запрету, считают собеседники агентства.
В ходе торгов в пятницу цены на алюминий в Лондоне выросли на 0,8%, до $2214 за тонну, котировки могут завершить в плюсе первую неделю из последних пяти.
Решение LME ограничить поставки металлов из России может серьезно повлиять на мировые сырьевые рынки, поскольку РФ является крупным производителем и экспортером, отмечает Bloomberg. Доля России на мировом рынке алюминия составляет около 6%, высокосортного никеля - 17%, меди - около 3%.
Кроме того, ситуацию на рынке алюминия усугубляет тот факт, что европейские мощности по выплавке алюминия сократились примерно вдвое на фоне резкого роста цен на электричество.
Аналитики Goldman Sachs отмечают, что вероятность запрета на российские металлы не очень высока, и понижательное давление на цены сохранится "на фоне сложившейся ситуации со слабым физическим спросом в Европе".
Текущая геополитическая обстановка не способствует делистингу металлов из РФ с LME, написали аналитики Goldman под руководством Николаса Сноудона.
В Баку подтвердили встречу глав МИД Азербайджана и Армении в воскресенье в Женеве
Посол Азербайджана в Хельсинки вручил верительные грамоты президенту Финляндии
Иностранцы за 8 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на $900 млн
Азербайджан будет представлен на международной туристической выставке в Польше
В Баку определили победителей гастрономического фестиваля «Неделя узбекской кухни в Азербайджане»
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
На западе Кабула 19 человек погибли в результате нападения на учебный центр
Ураган "Иэн" усилился и приближается к Южной Каролине
Кибератаки на Казахстан из-за рубежа направлены на дестабилизацию ситуации в стране перед выборами, считает Токаев
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Bakcell продолжает помогать семьям шехидов и ветеранов
«Free Fridays» в центрах обслуживания клиентов AccessBank
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично