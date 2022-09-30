Алюминий продолжает дорожать после рекордного скачка накануне

Цены на алюминий продолжают подниматься в пятницу после рекордного взлета накануне на слухах, что Лондонская биржа металлов (LME) рассматривает вариант отказа от торговли российскими металлами.

В четверг алюминий подорожал на 8,5% после сообщения агентства Bloomberg о том, что LME начала консультации о возможности запрета новых поставок металлов из России на свои склады. Отправка биржей документа участникам рынка на этот счет может быть первым шагом к потенциальному запрету, считают собеседники агентства.

В ходе торгов в пятницу цены на алюминий в Лондоне выросли на 0,8%, до $2214 за тонну, котировки могут завершить в плюсе первую неделю из последних пяти.

Решение LME ограничить поставки металлов из России может серьезно повлиять на мировые сырьевые рынки, поскольку РФ является крупным производителем и экспортером, отмечает Bloomberg. Доля России на мировом рынке алюминия составляет около 6%, высокосортного никеля - 17%, меди - около 3%.

Кроме того, ситуацию на рынке алюминия усугубляет тот факт, что европейские мощности по выплавке алюминия сократились примерно вдвое на фоне резкого роста цен на электричество.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что вероятность запрета на российские металлы не очень высока, и понижательное давление на цены сохранится "на фоне сложившейся ситуации со слабым физическим спросом в Европе".

Текущая геополитическая обстановка не способствует делистингу металлов из РФ с LME, написали аналитики Goldman под руководством Николаса Сноудона.