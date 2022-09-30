Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az за 8 месяцев получили заказов на $321млн

Азербайджанские производители по итогам января-августа 2022 года посредством портала Azexport.az получили заказы на экспорт продукции на общую сумму $321,2 млн, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

Как сообщалось ранее, за 8 месяцев 2021 года посредством Azexport.az предприниматели получили заказов на $324,4 млн. Таким образом, по расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», объем таких заказов сократился на 1%.

В январе объем заказов составил $45,2 млн, феврале - $38,7 млн, марте - $48,7 млн, апреле - $30,1 млн, мае - $52,3 млн (максимальный объем с начала года - ИФ), июне - $33,4 млн, июле - $40 млн, августе – $32,8 млн.

В 2021 году посредством портала Azexport.az полученные заказы на экспорт продукции составили $496,1 млн и по сравнению с 2020 годом сократились на 18,8%.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az. За весь период деятельности азербайджанские производители посредством портала получили заказы на экспорт продукции на общую сумму $3 млрд 12 млн.

Б.Рустамбеков