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ТЭК 30.09.2022 15:39

Совет ЕС одобрил введение чрезвычайных мер в связи с высокими ценами на энергию

Министры энергетики стран ЕС пришли к согласию в пятницу в Брюсселе по чрезвычайным мерам помощи домохозяйствам и предприятиям стран Евросоюза в условиях резкого роста цен на энергию, сообщила газета Le Figaro.

Вместе с тем издание отмечает, что многие государства-члены ЕС считают, что нужны еще более значительные меры с приближением зимы.

"Министры одобрили представленные Европейской комиссией в середине сентября предложения, направленные на то, чтобы часть "суперприбылей" производителей энергии распределить среди потребителей и ввести обязывающее правило сокращения спроса на электроэнергию в пиковые часы потребления", - пишет Le Figaro по результатам заседания внеочередного Совета ЕС по энергетике.

Вместе с тем, по данным газеты, страны ЕС по-прежнему не могут договориться о введении "потолка" цен на газовый импорт, что, в частности, связано "со сдержанным отношением" Германии к этой инициативе.

Издание приводит слова председателя Совета ЕС по энергетике, чешского министра промышленности Йозефа Сикелы о том, что в вопросе снижения цены на газ нельзя терять время.

Напряженность по данному вопросу, отмечает Le Figaro, усиливается повреждением газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", которое расценивается в ЕС как диверсия.

Информация по ситуации с "Северными потоками" была доложена на заседании датским министром.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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