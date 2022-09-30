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Финансы 30.09.2022 15:40

ЦБ Азербайджана с октября планирует еженедельно проводить 4 аукциона с краткосрочными нотами

Объем межбанковских необеспеченных сделок через специальную платформу в рамках торговой системы Bloomberg в Азербайджане в сентябре 2022 года составил 679 млн манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Центробанк, с сентября 2022 года ЦБ запустил в новой конфигурации инструменты денежной политики. В том числе, в рамках торговой системы Bloomberg была создана специальная платформа для необеспеченных сделок.

«В сентябре в рамках этой платформы между банками было осуществлено 59 сделок на 679 млн манатов. 97% этих сделок носило краткосрочный характер (1-3 дня)», - отмечает ЦБ.

В сентябре на межбанковском рынке РЕПО была заключена 21 сделка на 48 млн манатов, из которых 52% были рассчитаны на срок 5-9 дней.

ЦБ подчеркивает, что с 3 октября планируется по заранее утвержденному графику начать размещение краткосрочных нот срок 1, 3, 6 и 9 месяцев и при необходимости операции РЕПО и обратный-РЕПО, рассчитанные на 7 дней.

Согласно графику, по нотам в неделю будет проводится 4 аукциона, объем предложения на которых будет зависеть от ситуации на денежном рынке и ликвидной позиции банковской системы.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, СДЕЛКИ, ОБЪЕМ

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