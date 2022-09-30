Более 123 тыс. эвакуированных граждан Кыргызстана вернулись домой

Более 123 тыс. граждан Киргизии, эвакуированных во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, вернулись в свои дома, сообщила в пятницу пресс-служба киргизского МЧС.
"К настоящему времени в места постоянного проживания вернулись 123 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, в Баткенской области, с привлечением техники, ведутся работы по восстановлению разрушенных домов.
Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в вооруженной агрессии.
По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 63 человека, ранения получили 198 человек. По данным властей страны, из зоны конфликта эвакуированы более 142 тыс. граждан.
В МЧС республики сообщили, что в Баткенской области, по предварительным данным, уничтожено или сожжено около тысячи объектов, из них 613 жилых домов.
Председатель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев сообщил 25 сентября, что комитеты нацбезопасности Киргизии и Таджикистана подписали документ о прекращении конфликта, согласно которому стороны договорились ликвидировать по четыре пограничных поста на госгранице.
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