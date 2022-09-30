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Бизнес и законодательство 30.09.2022 16:28

Производитель алкоголя Moutai обошел по капитализации Tencent, выйдя на первое место в Китае

Tencent Holdings Ltd. уступила позицию крупнейшей по капитализации компании Китая - производителю алкоголя Kweichow Moutai Co., сообщает агентство Bloomberg.

Акции Tencent в Гонконге подешевели на 64% с январского пика, что сократило рыночную стоимость интернет-компании на $623 млрд, на данный момент она составляет более $300 млрд. На закрытие рынка в пятницу Moutai обошла Tencent по капитализации на $5,4 млрд.

С начала текущего года бумаги Tencent упали в цене на 40% на фоне медленного одобрения ее новых видеоигр в Китае, введения ограничений на длительность игровой сессии для подростков, а также сокращения рекламных доходов компании в результате замедления экономического роста в КНР из-за карантинных ограничений.

По данным Morgan Stanley, чистые продажи акций Tencent за период с начала 2022 года по 20 сентября составили порядка $30 млрд.

В августе Morgan Stanley ухудшил прогнозы для Tencent, отметив, что замедление темпов роста игрового сегмента и неопределенность в отношении перспектив рекламных доходов негативно скажутся на показателях прибыли и выручки компании в третьем квартале 2022 года.

"Мы не видим позитивных катализаторов для бизнеса Tencent во втором полугодии, учитывая слабую макроэкономическую среду", - говорит аналитик KGI Asia Ltd. Кенни Вен.

Moutai, являющаяся флагманом ликероводочной промышленности Китая, пользуется поддержкой властей КНР наряду с другими компаниями потребительского сектора, отмечает Bloomberg. Финансовые результаты Moutai в текущем году могут превзойти целевые показатели, отмечают эксперты.

Увеличение экономической активности в результате снятия карантинных мер в Китае также станет благоприятным фактором для компании, поскольку будет способствовать повышению спроса на ее продукцию.

Акции Moutai в Шанхае подешевели на 8,7% в 2022 году, тогда как сводный фондовый индекс CSI 300 упал почти на 23%.

В пятницу стоимость бумаг Tencent опустилась на 1,55%, до 266,4 гонконгского доллара ($33,9), акции Moutai подешевели на 0,4%, до 1872,5 юаня ($263).

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