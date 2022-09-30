Brent по итогам III квартала может потерять более 20% стоимости

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу и могут продемонстрировать квартальное падение впервые более чем за два года на фоне усиления опасений по поводу спада мировой экономики.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:55 в пятницу составляет $88,45 за баррель, что на $0,04 (0,05%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

С начала месяца нефть Brent опустилась примерно на 8%, а по итогам квартала может потерять более 20% стоимости, пишет Trading Economics.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,88 за баррель, что на $0,35 (0,43%) ниже итогового значения четверга.

WTI по итогам квартала может потерять в цене около 23%.

Нефтяные рынки находятся под давлением с июня на фоне ужесточения денежно-кредитной политики многих крупнейших центробанков, которое вызывает опасения по поводу рецессии в мировой экономике и ослабления спроса, пишет Trading Economics.

Дополнительное негативное влияние на котировки оказывает рост доллара.

Тем временем внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.