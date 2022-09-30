Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к возрождению СССР, ей это уже не нужно.

"(...) Советского Союза нет, прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся", - сказал Путин в пятницу.