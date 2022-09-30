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СНГ 30.09.2022 16:38

Путин заявил, что Россия не стремится к возрождению СССР

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к возрождению СССР, ей это уже не нужно.

"(...) Советского Союза нет, прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся", - сказал Путин в пятницу.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СССР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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