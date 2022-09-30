В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 129 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 821 тыс. 440, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 149 случаях.
За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались 4 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 917 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 810 тыс. 587 человек (+ 213 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 936 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 400 тестов на коронавирус против 2 тыс. 456 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 249 тыс. 967 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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