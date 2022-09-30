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СНГ 30.09.2022 16:59

Путин назвал виновных во взрывах на «Северном потоке»

Президент РФ Владимир Путин назвал диверсией англосаксов взрывы на "Северном потоке" и заявил, что эти действия разрушают европейскую энергетическую инфраструктуру.

"Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям невероятным, но это факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", который проходит по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", - заявил Путин в пятницу.

"Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно", - сказал он.

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