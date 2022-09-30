Радев: Баку и София – стратегические партнеры

Интенсивное развитие двустороннего сотрудничества между Баку и Софией позволили вывести двусторонние отношения до уровня стратегических партнеров, заявил президент Болгарии Румен Радев.
«У нас тесные дружеские и взаимоуважительные отношения с Азербайджаном. Наш политический диалог на высшем уровне в течение года был очень активным, и наши отношения уже вышли на уровень стратегического партнерства. Для нас Азербайджан является надежным и проверенным партнером. Уверен, что у нас есть обоюдная заинтересованность в развитии наших прагматичных и эффективных отношений во всех сферах», - сказал Радев в пятницу в Софии на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Радев также отметил, что в рамках визита Алиева в Софию состоится открытие газового интерконнектора IGB.
«Это проект стратегического значения как для нас, так и для европейского континента. Потому что этим мы перекраиваем энергетическую карту Европы. Мы будем покупать природный газ в Азербайджане. Это, конечно, диверсифицирует наше обеспечение и снабжение», - подчеркнул болгарский лидер.
Кроме этого, Радев отметил, что стороны на переговорах также обсудят такие вопросы двустороннего взаимодействия, как инновации, высокие технологии, торговля, инвестиции, культура и наука, что послужит углублению сотрудничества.
Х.Насирзаде
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