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Внешняя политика 30.09.2022 17:06

Радев: Баку и София – стратегические партнеры

Интенсивное развитие двустороннего сотрудничества между Баку и Софией позволили вывести двусторонние отношения до уровня стратегических партнеров, заявил президент Болгарии Румен Радев.

«У нас тесные дружеские и взаимоуважительные отношения с Азербайджаном. Наш политический диалог на высшем уровне в течение года был очень активным, и наши отношения уже вышли на уровень стратегического партнерства. Для нас Азербайджан является надежным и проверенным партнером. Уверен, что у нас есть обоюдная заинтересованность в развитии наших прагматичных и эффективных отношений во всех сферах», - сказал Радев в пятницу в Софии на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Радев также отметил, что в рамках визита Алиева в Софию состоится открытие газового интерконнектора IGB.

«Это проект стратегического значения как для нас, так и для европейского континента. Потому что этим мы перекраиваем энергетическую карту Европы. Мы будем покупать природный газ в Азербайджане. Это, конечно, диверсифицирует наше обеспечение и снабжение», - подчеркнул болгарский лидер.

Кроме этого, Радев отметил, что стороны на переговорах также обсудят такие вопросы двустороннего взаимодействия, как инновации, высокие технологии, торговля, инвестиции, культура и наука, что послужит углублению сотрудничества.

Х.Насирзаде

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Тэги: РАДЕВ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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