Вопрос о «потолке» цен на газ в ЕС будет обсуждаться на министерской встрече 11-12 октября в Праге

Вопрос о введении "потолка" цен на газ в Евросоюзе будет дополнительно обсуждаться на министерской встрече 11-12 октября в Праге, говорится в сообщении министерства энергетики Литвы.
Литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис в пятницу принял участие во внеочередном заседании совета министров энергетики стран ЕС в Брюсселе.
Министр по-прежнему призывает Еврокомиссию (ЕК) выступить с инициативой об установлении "потолка" цен на "голубое топливо", несмотря на то, что в пятницу такое предложение от ЕК так и не поступило.
"Мы предлагаем действовать незамедлительно и установить предельную цену на природный газ, используемый для выработки электроэнергии. Второй шаг, который мы должны сделать, - это установить верхний предел цены на природный газ на оптовом рынке", - цитируется Крейвис в пресс-релизе Минэнерго.
"Предложенный ЕК верхний предел цен на природный газ, импортируемый только по трубопроводам, не решает проблему цен и не снижает финансовую нагрузку на бытовых потребителей энергии и бизнес", - добавил он.
По его словам, необходимо смотреть шире и искать способы установить "потолок" для газа на оптовом рынке, не нанося ущерба рынку ЕС.
Этот вопрос будет дополнительно обсуждаться на встрече в Праге.
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