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Внешняя политика 30.09.2022 17:14

Алиев отмечает большое будущее в сотрудничестве Азербайджана и Болгарии в сфере энергетики

Энергетическое сотрудничество Баку и Софии имеет большое будущее, в настоящее время страны находятся только на первом этапе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Болгария и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Декларация о стратегическом партнерстве была подписана 7 лет назад, и за эти годы это стратегическое партнерство проявилось практически во многих сферах. Болгаро-азербайджанские отношения носят многогранный характер. (…) Сегодня, конечно, это стратегическое партнерство, основанное на взаимных интересах, открывает новые возможности. У начатого (между двумя странами -ИФ) очень серьезного сотрудничества в сфере энергетики большое будущее. Мы находимся на первом этапе этой работы», - сказал Алиев в ходе переговоров в Софии со своим болгарским коллегой Руменом Радевым в расширенном составе.

Он выразил уверенность в том, что в дальнейшем будут предприняты практические шаги по вопросам, которые были обсуждены с Радевым в формате «тет-а-тет».

«Азербайджан является важным поставщиком газа для европейских стран. Европейский рынок, включая рынки Болгарии и соседних стран, представляет для нас большой интерес», - подчеркнул он.

Президент Азербайджана также поздравил Радева с коммерческим запуском газопровода Греция-Болгария, запланированным на 1 октября, указав на то, что это «очень важное событие».

Вместе с тем, глава Азербайджана отметил, что помимо энергетики, «есть хорошие результаты» по развитию сотрудничества между двумя странами и в других областях, в частности, в гуманитарной сфере.

«Реализация «Среднего коридора» в транспортной сфере, деятельность транспортного коридора Восток-Запад, безусловно, еще теснее свяжет наши страны. Уверен, что в будущем у нас будет много контактов и новые вопросы будут включены в нашу и без того обширную повестку дня», - добавил Алиев.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, БОЛГАРИЯ, ЭНЕРГЕТИКА


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