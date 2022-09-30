Баку и София обсудили вопрос увеличения поставок азербайджанского газа в Болгарию

Сегодня в беседе с президентом Болгарии Руменом Радевым мы обсудили вопрос увеличения объемов экспорта азербайджанского газа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«В ходе сегодняшней беседы с президентом мы также обсудили увеличение объемов азербайджанского газа, который будет экспортироваться в Болгарию, и в связи с этим были даны соответствующие поручения», - сказал Алиев в пятницу в Софии во время совместного заявления для прессы.
Глава государства отметил, что вопросы энергетической безопасности всегда были важны, но в сегодняшних условиях эта значимость еще более возросла.
«Мы хорошо знаем об этом. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы увеличить добычу газа и обеспечить наших партнеров природным газом. Азербайджан уже много лет как надежный партнер экспортирует сырую нефть на мировой и европейский рынки. И сейчас Азербайджан, также проявит себя надежный партнер в экспорте природного газа2, - сказал Алиев.
Президент также коснулся проекта интерконнектор Греция-Болгария.
«Уверен, что этот интерконнектор позволит транспортировать азербайджанский газ в Европу в больших масштабах, и в то же время принесет большую пользу в сфере энергетической безопасности на европейском континенте», - сказал Алиев.
Б.Рустамбеков
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