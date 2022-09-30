Алиев анонсировал скорое открытие офиса SOCAR в Болгарии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что настало время открыть офис SOCAR в Болгарии.

С президентом Болгарии мы обсуждали вопрос открытия офис SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана) и я уверен, что мы скоро это сделаем. Мы не должны считать нашу работу в области энергетики завершенной, только экспортом природного газа. Мы обсудили и другие вопросы, связанные с энергетикой», - сказал Алиев в пятницу в Софии во время совместного заявления для прессы.

По словам президента, обсуждались экспорт электроэнергии и взаимовыгодное сотрудничество в этой сфере, транспортировка сырой нефти в Болгарию, возможное участие SOCAR в обновлении энергетической инфраструктуры Болгарии и другие вопросы.

«Одним словом, пришло время открыть офис SOCAR в Болгарии, и я уверен, что мы скоро это сделаем», - заключил глава государства.

Б.Рустамбеков