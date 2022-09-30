Нефтяные котировки продолжают снижаться

Цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов в пятницу вечером и могут продемонстрировать квартальное падение впервые более чем за два года на фоне усиления опасений по поводу спада мировой экономики.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent, срок которых истекает в пятницу, на лондонской бирже ICE Futures составляет $87,92 за баррель, что на $0,57 (0,64%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена более активно торгуемых декабрьских контрактов к этому времени упала на $1,37 (1,57%), до $85,81 за баррель.
С начала месяца нефть Brent опустилась примерно на 6%, а по итогам квартала может потерять более 20% стоимости.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $80,04 за баррель, что на $1,19 (1,46%) ниже итогового значения четверга.
WTI по итогам квартала может потерять в цене около 23%.
Нефтяные рынки находятся под давлением с июня на фоне ужесточения денежно-кредитной политики многих крупнейших центробанков, которое вызывает опасения по поводу рецессии в мировой экономике и ослабления спроса, пишет Trading Economics.
Дополнительное негативное влияние на котировки оказывает рост доллара.
Тем временем внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.
"Несмотря на то, что ОПЕК+, вероятно, подчеркнет свою готовность действовать в рамках плана, цены, вероятно, продолжат падать, если будет согласовано лишь небольшое сокращение добычи. Сокращение должно составить не менее 500 тыс. баррелей в сутки, чтобы оказать поддержку рынку", - считают эксперты Commerzbank.
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