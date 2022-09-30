Канада расширила санкции против РФ, добавила в списки 43 человека - МИД

Власти Канады приняли решение добавить в санкционные списки по России еще 43 человека в связи с референдумами в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, говорится в заявлении канадского МИД.
"Канада вводит ограничения против 43 российских олигархов, представителей финансовых элит и членов их семей; органа управления в Херсоне, и 35 высокопоставленных официальных лиц, поддерживаемых Россией, в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье", - отмечается в документе.
В частности, канадские власти включили в списки членов семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова - супругу Татьяну Навку, детей - Николая и Елизавету. Также санкции затронули членов семьи генерального директора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова и семьи главы ВЭБа Игоря Шувалова
В сообщении напоминается, что с присоединения Крыма к РФ Оттава ввела санкции против более чем 1,8 тыс. физических лиц и организаций. С момента начала спецоперации России на Украине Канада также внесла в санкционные списки свыше 1,4 тыс. человек и структур из России, Белоруссии и Украины.
Азербайджан и Армения начнут обсуждать проект мирного соглашения в воскресенье -Пашинян
Алиев отмечает большое будущее в сотрудничестве Азербайджана и Болгарии в сфере энергетики
Нефтяные котировки продолжают снижаться
Алиев анонсировал скорое открытие офиса SOCAR в Болгарии
Азербайджан имеет возможность как минимум удвоить экспорт газа в Европу - Алиев
Кабмин утвердил новую структуру Национальной академии наук Азербайджана
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19
Meta покинула десятку крупнейших по капитализации компаний США
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Баку прошел первый фестиваль дизайна при поддержке Yelo Bank
Bakcell продолжает помогать семьям шехидов и ветеранов
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично