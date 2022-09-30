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Дальнее зарубежье 30.09.2022 19:51

Канада расширила санкции против РФ, добавила в списки 43 человека - МИД

Власти Канады приняли решение добавить в санкционные списки по России еще 43 человека в связи с референдумами в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, говорится в заявлении канадского МИД.

"Канада вводит ограничения против 43 российских олигархов, представителей финансовых элит и членов их семей; органа управления в Херсоне, и 35 высокопоставленных официальных лиц, поддерживаемых Россией, в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье", - отмечается в документе.

В частности, канадские власти включили в списки членов семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова - супругу Татьяну Навку, детей - Николая и Елизавету. Также санкции затронули членов семьи генерального директора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова и семьи главы ВЭБа Игоря Шувалова

В сообщении напоминается, что с присоединения Крыма к РФ Оттава ввела санкции против более чем 1,8 тыс. физических лиц и организаций. С момента начала спецоперации России на Украине Канада также внесла в санкционные списки свыше 1,4 тыс. человек и структур из России, Белоруссии и Украины.

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Тэги: КАНАДА, РОССИЯ, САНКЦИИ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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