Сотрудники офиса главы Еврокомиссии эвакуированы из-за подозрительного порошка

В главном здании Европейской комиссии (ЕК) в Брюсселе в пятницу из-за обнаружения подозрительного порошка эвакуировали сотрудников 13-го этажа, на котором расположен рабочий кабинет главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сообщила газета Le Figaro.

Ранее на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер в ответ на вопрос журналиста подтвердил, не вдаваясь в подробности, "инцидент на тринадцатом этаже" и прибытие по этому случаю машин чрезвычайных служб.

"Действительно, произошел инцидент на 13-м этаже, по которому необходимо их вмешательство, а также эвакуация. (...) Этаж эвакуирован, со всеми всё в порядке", - сказал Мамер, добавив, что фон дер Ляйен находится в Брюсселе.

"Пакет, содержащий подозрительный порошок, был обнаружен в пятницу в помещениях Европейской комиссии в Брюсселе на этаже, где работает председатель Урсула фон дер Ляйен", - пишет в свою очередь Le Figaro со ссылкой на спасателей.

По их сообщению, порошок будет проанализирован специалистами гражданской защиты. Сотрудника ЕК, вскрывшего пакет с порошком, поместили на карантин для проверки. Но он "не проявляет никаких симптомов" возможного заражения, уточняет издание.