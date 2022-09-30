Великобритания расширила санкции против России, запретила экспорт 700 наименований товаров

Великобритания сообщила в пятницу о решении расширить санкции против России в сфере IT технологий, аудиторских услуг, инженерной сферы.

В сообщении правительства отмечается, что, в частности, в сфере IT теперь будут запрещены консалтинговые услуги для РФ. Также запрещается "оказание юридических услуг при транзакциях в ряде коммерческих сфер". Ограничительные меры распространяются и на рекламную сферу и проведение аудитов.

"Также Великобритания запрещает экспорт в Россию примерно 700 наименований товаров, которые важны для российской промышленности и для разработки технологий", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что британские власти решили вызвать посла России в Лондоне Андрея Келина в МИД Великобритании.