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Дальнее зарубежье 30.09.2022 20:32

Великобритания расширила санкции против России, запретила экспорт 700 наименований товаров

Великобритания сообщила в пятницу о решении расширить санкции против России в сфере IT технологий, аудиторских услуг, инженерной сферы.

В сообщении правительства отмечается, что, в частности, в сфере IT теперь будут запрещены консалтинговые услуги для РФ. Также запрещается "оказание юридических услуг при транзакциях в ряде коммерческих сфер". Ограничительные меры распространяются и на рекламную сферу и проведение аудитов.

"Также Великобритания запрещает экспорт в Россию примерно 700 наименований товаров, которые важны для российской промышленности и для разработки технологий", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что британские власти решили вызвать посла России в Лондоне Андрея Келина в МИД Великобритании.

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Тэги: БРИТАНИЯ, САНКЦИИ, РОССИЯ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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