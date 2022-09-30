Страны Запада заявили о непризнании договоров о присоединении четырех регионов Украины к РФ

США, Евросоюз, а также страны-члены G7 в пятницу осудили подписание договоров о принятии в состав РФ "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей.
"США осуждают сегодняшнюю попытку России аннексировать суверенные украинские территории", - говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном Белым домом.
Кроме того, главы МИД стран G7 вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем отказались признавать заключение этих договоров и предшествующие им референдумы.
"Мы возложим на Россию дополнительные экономические издержки, на физические лица и организации - в России и за ее пределами, которые оказывают политическую или экономическую поддержку этим нарушениям международного права", - отмечается в заявлении.
Также его авторы призвали РФ вывести войска и вооружения с Украины и уважать суверенитет и территориальную целостность этой страны.
Государства-члены ЕС также заявили о непризнании процесса присоединения этих территорий к России.
"Мы решительно отвергаем и однозначно осуждаем незаконную аннексию Россией следующих украинских регионов: Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона", - отмечается в заявлении Европейского совета.
В ЕС добавили, что "никогда не признают проведенные Россией референдумы" по присоединению "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей к РФ.
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