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Наука и образование 30.09.2022 20:44

Кабмин утвердил новую структуру Национальной академии наук Азербайджана

Кабинет министров Азербайджана утвердил новую структуру Национальной академии наук.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на решение Кабмина, в новой структуре Национальной академии наук Азербайджана будут осуществлять свою деятельность 22 научных предприятия, а число сотрудников составит 3,51 тыс. человек.

Также оптимизировано управление и финансовые затраты НАНА.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАБМИН, НАНА, СТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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