Кабмин утвердил новую структуру Национальной академии наук Азербайджана

Кабинет министров Азербайджана утвердил новую структуру Национальной академии наук. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на решение Кабмина, в новой структуре Национальной академии наук Азербайджана будут осуществлять свою деятельность 22 научных предприятия, а число сотрудников составит 3,51 тыс. человек. Также оптимизировано управление и финансовые затраты НАНА. Б.Рустамбеков

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