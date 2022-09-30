Кабмин утвердил новую структуру Национальной академии наук Азербайджана

Кабинет министров Азербайджана утвердил новую структуру Национальной академии наук.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на решение Кабмина, в новой структуре Национальной академии наук Азербайджана будут осуществлять свою деятельность 22 научных предприятия, а число сотрудников составит 3,51 тыс. человек.
Также оптимизировано управление и финансовые затраты НАНА.
Б.Рустамбеков
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