Азербайджан и Армения начнут обсуждать проект мирного соглашения в воскресенье -Пашинян

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян на встрече в Женеве 2 октября начнут обсуждение текста мирного соглашения между двумя странами, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Через два дня министры иностранных дел Армении начнут обсуждения текста мирного соглашения. Если текст будет приемлемым для нас, то мы подпишем", - сказал Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам, вопрос Карабаха необходимо отделить от мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.