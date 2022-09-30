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Карабах 30.09.2022 21:02

Азербайджан и Армения начнут обсуждать проект мирного соглашения в воскресенье -Пашинян

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян на встрече в Женеве 2 октября начнут обсуждение текста мирного соглашения между двумя странами, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Через два дня министры иностранных дел Армении начнут обсуждения текста мирного соглашения. Если текст будет приемлемым для нас, то мы подпишем", - сказал Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам, вопрос Карабаха необходимо отделить от мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИР, СОГЛАШЕНИЕ


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