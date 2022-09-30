Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает усилия по расследованию причин повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2".
"Я разговаривал сегодня с канцлером (ФРГ Олафом) Шольцем, и мы, разумеется, обсудили диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Это, конечно, очень серьезно - эти взрывы, которые уничтожили два газопровода", - сказал Столтенберг в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.
"Члены НАТО, используя свои возможности, силы и средства, собирают информацию, которая может помочь в расследовании, и в мониторинге состояния этой критически важной инфраструктуры", - продолжил генсек Североатлантического альянса.
Он сообщил, что страны НАТО обмениваются информацией и разведданными в связи с этими инцидентами. Кроме того, изучаются данные, собранные службами альянса за последние месяцы и недели, с целью выяснения, нет ли в них того, что может быть связано с диверсией против газопроводов в Балтийском море.
По словам Столтенберга, ситуация с "Северными потоками" также подчеркивает необходимость работы, которая проводится в НАТО по укреплению критически важной инфраструктуры стран организации.
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