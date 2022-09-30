Более 50 тыс. британских железнодорожников выйдут на забастовку 1 октября

Железнодорожное сообщение в Великобритании будет практически полностью остановлено в субботу из-за забастовки, проводимой сразу несколькими профсоюзами сотрудников транспортной отрасли.
Пассажиров попросили не совершать поездок без необходимости, поскольку отправляться по расписанию будет лишь каждый десятый поезд, пишет газета Financial Times.
На забастовку одновременно выйдут более 50 тыс. членов профсоюза работников железнодорожного, морского и других видов транспорта (RMT), профсоюза машинистов Aslef, а также Ассоциации служащих железнодорожного транспорта, требующих повышения зарплат в соответствии с темпами инфляции и изменения условий труда.
Субботняя забастовка будет первой из серии акций, запланированных железнодорожниками. Так, члены профсоюза Aslef снова выйдут на забастовку 5 октября, а RMT - 8 октября.
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