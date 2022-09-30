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СНГ 30.09.2022 22:25

Путин подписал указ о призыве на срочную службу в армию 120 тыс. человек

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в ноябре - декабре 2022 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву.

"Осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. .N2 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 120 ООО человек", - говорится в тексте указа, обнародованном на официальном портале правовой информации.

Документом предписывается осуществить с октября 2022 г. в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 г. N2 53-ФЗ воинской обязанности и военной службе" увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, ОСЕНЬ, ПРИЗЫВ


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