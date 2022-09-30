Все военнослужащие по призыву будут проходить службу на территории России - Генштаб РФ

В Генштабе Вооруженных сил России заявили, что призывники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции, а после окончания службы их направят к местам проживания.

"Хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания", - сообщил в пятницу заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.

По его словам, мероприятия предстоящего осеннего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине.

"Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории Российской Федерации", - сказал Цимлянский.

"И, конечно, я сразу хочу упредить вопросы, которые могут в связи с этим возникнуть - ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет. Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет", - сообщил замначальника управления.