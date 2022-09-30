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Дальнее зарубежье 30.09.2022 21:43

США обещают пролить свет на инциденты с "Северными потоками" - Блинкен

США установят причины инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" и затем обнародуют эту информацию, заявил в пятницу глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

"Мы разберемся в том, что произошло, и поделимся этой информацией, как только ее получим. Но я не хочу забегать вперед расследования", - заявил Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Канады Мелани Жоли.

Также госсекретарь сказал, что не считает, что США или их партнеры и союзники причастны к инцидентам на "Северных потоках".

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

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Тэги: США, ГАЗОПРОВОДЫ, ИНЦИДЕНТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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