США установят причины инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" и затем обнародуют эту информацию, заявил в пятницу глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

"Мы разберемся в том, что произошло, и поделимся этой информацией, как только ее получим. Но я не хочу забегать вперед расследования", - заявил Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Канады Мелани Жоли.

Также госсекретарь сказал, что не считает, что США или их партнеры и союзники причастны к инцидентам на "Северных потоках".

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.