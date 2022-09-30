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ТЭК 30.09.2022 23:26

Молдавия получила подтверждение Газпрома о подаче газа в октябре, поставки снижены на треть - вице-премьер Спыну

"Газпром" подтвердил поставки газа Молдавии в октябре, сократив объем на 30%, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

"Сегодня "Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" аванс за сентябрь. "Молдовагаз" получил частичное подтверждение объемов за октябрь. Из 8,06 млн кубометров в сутки подтверждено 5,7 млн кубометров в сутки", - написал Спыну на своей странице в соцсетях в пятницу вечером.

Он отметил, что "в этом смысле повторяется ситуация октября прошлого года, когда поставки были ограничены на 30%". Это было связано с тем, что 30 сентября 2021 года истек срок предыдущего договора о поставках газа Молдавии, а новый был подписан только 29 октября и вступил в силу с 1 ноября.

"Ситуация повторяется. Разница в том, что в этом году у нас есть подписанный контракт, который нужно соблюдать", - отметил Спыну.

Он подчеркнул, что "от газа никто не будет отключен".

В четверг комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдавии приняла решение о закупке еще 15 млн кубометров газа для пополнения резервов. За счет выделенных чрезвычайной комиссией денег "Молдовагаз" смог в пятницу выполнить свои финансовые обязательства перед "Газпромом" за сентябрь, что позволило избежать прекращения подачи газа в республику. Компания перечислила $23,9 млн в качестве остатка по авансу за газ, потребленный в сентябре.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ГАЗПРОМ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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