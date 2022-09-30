Пашинян не исключил скорой встречи с Эрдоганом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможность встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Праге на следующей неделе.

"Не исключаю встречу с Эрдоганом, но это не означает, что встреча состоится, но и не означает, что не состоится. Зависит от нескольких факторов. Мы приглашены на саммит ЕС (саммит Европейского политического сообщества - ИФ). Должны быть приняты соответствующие решения", - сказал Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.

Он сообщил, что намерен принять участие в мероприятии в Праге.

"Но моя встреча с президентом Турции пока не подтверждена", - сказал он.