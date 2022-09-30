Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.09 $/bbl +/- WTI 81.23 -0.92 Brent 88.49 -0.83

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 30.09.2022 22:35

Для бизнес-структур Азербайджана и Болгарии настало время участвовать в совместных проектах - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках официального визита в Болгарию в пятницу встретился с представителями ведущих бизнес-кругов этой страны.

«Благодарю вас за участие в этой встрече. Прежде всего, хочу сказать, что очень доволен обсуждениями, проведенными сегодня с президентом и премьер-министром Болгарии. Мы провели переговоры по многим сферам, представляющим взаимный интерес. Мы обсудили пути расширения взаимного сотрудничества. Мы коснулись экономических связей, включая энергетический и транспортный секторы, сфер торгового сотрудничества. Эти отрасли очень важны для наших взаимных связей, а также регионального развития», - сказал Алиев на встрече.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы государства, президент добавил: «Надеюсь, что после нынешней встречи вы охотнее будете сотрудничать с нашими компаниями, страной, как в качестве инвесторов, так и посредством контрактов. Учитывая дружественные отношения между Болгарией и Азербайджаном, уверен, что для наших сообществ настало время участвовать в совместных проектах».

Затем представители ведущих бизнес-кругов Болгарии представили президенту Азербайджана проекты, связанные с автомобильной, пищевой, энергетической, медицинской, химической промышленностью, спутниками, беспилотными летательными аппаратами, коммуникациями, цифровым развитием, ИКТ.

Представители некоторых компаний сообщили, что уже сотрудничают с азербайджанскими компаниями. Они также выразили заинтересованность в осуществлении совместной деятельности с азербайджанскими компаниями в СЭЗ Алят и других промышленных зонах.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, БОЛГАРИЯ, БИЗНЕС


Похожие новости


Алиев отмечает большое будущее в сотрудничестве Азербайджана и Болгарии в сфере энергетики Алиев начал визит в Болгарию Алиев и Радев проведут переговоры 30 сентября Президента Алиева ждут в Софии на церемонии коммерческого запуска IGB В Болгарии ждут президента Азербайджана с визитом – Генчовская Президента Азербайджана ждут с визитом в Болгарии во II половине 2018 года

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az