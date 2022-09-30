Для бизнес-структур Азербайджана и Болгарии настало время участвовать в совместных проектах - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках официального визита в Болгарию в пятницу встретился с представителями ведущих бизнес-кругов этой страны.

«Благодарю вас за участие в этой встрече. Прежде всего, хочу сказать, что очень доволен обсуждениями, проведенными сегодня с президентом и премьер-министром Болгарии. Мы провели переговоры по многим сферам, представляющим взаимный интерес. Мы обсудили пути расширения взаимного сотрудничества. Мы коснулись экономических связей, включая энергетический и транспортный секторы, сфер торгового сотрудничества. Эти отрасли очень важны для наших взаимных связей, а также регионального развития», - сказал Алиев на встрече.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы государства, президент добавил: «Надеюсь, что после нынешней встречи вы охотнее будете сотрудничать с нашими компаниями, страной, как в качестве инвесторов, так и посредством контрактов. Учитывая дружественные отношения между Болгарией и Азербайджаном, уверен, что для наших сообществ настало время участвовать в совместных проектах».

Затем представители ведущих бизнес-кругов Болгарии представили президенту Азербайджана проекты, связанные с автомобильной, пищевой, энергетической, медицинской, химической промышленностью, спутниками, беспилотными летательными аппаратами, коммуникациями, цифровым развитием, ИКТ.

Представители некоторых компаний сообщили, что уже сотрудничают с азербайджанскими компаниями. Они также выразили заинтересованность в осуществлении совместной деятельности с азербайджанскими компаниями в СЭЗ Алят и других промышленных зонах.

Р.Ахмедов