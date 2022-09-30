В Физулинском районе в результате подрыва на мине погибли двое гражданских – прокуратура

Прокуратура Физулинского района сообщила о гибели двух человек в результате подрыва на мине в селе Юхары Дилягарда.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по информации ведомства, в ходе расследования было установлено, что погибшими являются Амид Асадов (1986 г.р.) и Черкез Гулузаде (2007 г.р.)

«Сотрудники прокуратуры провели осмотр тел на месте инцидента, назначили судебно-медицинские экспертизы и прочие процессуальные мероприятия. По факту также возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного Кодекса», - подчеркивает прокуратура.

Р.Ахмедов