Румыния, Венгрия и Словакия заинтересованы в получении и транзите через свою территорию газа из Азербайджана – Радев

Румыния, Венгрия и Словакия заинтересованы в получении и транзите через свою территорию азербайджанского газа, заявил президент Болгарии Румен Радев.
«Хочу довести до вашего внимания еще один важный вопрос, я поделился с господином Алиевым полученным вчера предложением. К нам обратились еще 3 европейские страны – Румыния, Венгрия и Словакия, они хотят получать и транспортировать дополнительный объем газа», - сказал Радев в пятницу в Софии по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По его словам, в июле 2022 года президент Азербайджана и глава Еврокомиссии подписали документ, предусматривающий применение нового подхода (в сотрудничестве в сфере энергетики и удвоение поставок азербайджанского газа в Европу к 2027 году – ИФ). «Благодаря этому мы вместо многолетнего ожидания – вы знаете, что для расширения существующей здесь инфраструктуры нужны крупные инвестиции - можем посредством имеющейся в этих 4 странах инфраструктуры незамедлительно транспортировать азербайджанский газ в другие страны. Таким образом, газ быстрее и надежнее может быть доставлен в Центральную, Западную и Южную Европу», - отметил он.
Радев добавил, что завтра это предложение будет официально представлено для обсуждения. «Мы обсудим его с президентом Европейской комиссии и представителями этих 4 стран. Мы готовы к этому. В течение месяца может быть организована встреча на высоком уровне. Тем самым мы можем продвинуть проект и приступить к его реализации», - заявил президент Болгарии.
По его словам, 1 октября состоится коммерческий запуск интерконнектора Греция-Болгария. «Этот стратегический проект является очень важным как для нашей страны, так и для Восточной Европы. Интерконнектор позволит нам впервые получать природный газ из Азербайджана. Это, естественно, перекроит энергетическую карту Европы. Это такой инфраструктурный проект, благодаря которому мы сможем развивать экономическое сотрудничество не только между нашими странами, но и во всем регионе», - отметил он.
Радев подчеркнул, что сегодня в условиях кризиса и высокого спроса на газ Болгария ищет новые источники его поставок. Кроме этого, Баку и София обсудят вопрос обмена электроэнергии на поставки газа. «Это – важный вопрос не только для Болгарии, но и для Европейского Союза», - считает президент Болгарии.
Р.Ахмедов
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