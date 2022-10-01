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СНГ 01.10.2022 09:20

Более 500 судов получили разрешение на движение в рамках стамбульской зерновой сделки

Из украинских портов в пятницу вышли три сухогруза с более 45 тыс. тонн кукурузы и подсолнечного масла, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"30 сентября три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 45 200 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.

Суда Вlue One (32,3 тыс. тонн кукурузы) и Eleanora (6,3 тыс. тонн кукурузы) направляются в Италию. Сухогруз Besiktas Iceland доставит в Турцию 6,6 тыс. тонн подсолнечного масла.

В СКЦ уточнили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем - быть переправлено в другие страны".

"По состоянию на 30 сентября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 5 471 144 тонны. Всего на данный момент было разрешено движение 506 судов - 265 на прибытие в украинские порты и 241 - на выход из них", - отмечается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

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Тэги: ООН, УКРАИНА, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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