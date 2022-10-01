Байден подписал закон о временном бюджете, предусматривающий помощь Украине

Президент США Джо Байден одобрил законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, который включает $12,4 млрд для дополнительной помощи Украине и выполнения ряда других задач.

"Президент подписал законопроект, который предусматривает выделение ассигнований в рамках 2023 финансового года на дальнейшее обеспечение проектов и деятельности федерального правительства и включает дополнительное ассигнование для реагирования на ситуацию в Украине", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.

В соответствии с документом, общий объем выделяемых средств Украине составит почти $12,4 млрд.

Ранее документ был принят Палатой представителей и Сенатом США.

Выделяемые средства должны пойти на финансовую поддержку украинского правительства, военную помощь, а также - на обеспечение деятельности американского военного персонала в Европе.