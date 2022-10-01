Северная Корея осуществила пуски двух баллистических ракет

Северная Корея утром в субботу осуществила пуски в сторону Японского моря двух баллистических ракет малой дальности, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи.

По его данным, пуски были произведены из района Сунан в Пхеньяне между 06:45 и 07:03 утра (01:45 и 02:03 по бакинскому времени).

ОКНШ сообщил, что, по его оценкам, ракеты преодолели расстояние около 350 км на максимальной высоте в 30 км, максимальная скорость полета достигла 6 Махов.

"Наши военные поддерживают полную боеготовность, усиливая мониторинг и бдительность, в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в сообщении ОКНШ для прессы.

Агентство "Ренхап" комментируя пуски, обращает внимание, что нынешние пуски стали четвертыми в течение нынешней недели. Оно отмечает, что в пятницу в Японском море прошли совместные противолодочные военные учения ВМС Южной Кореи и США.