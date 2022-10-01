Северная Корея осуществила пуски двух баллистических ракет

Северная Корея утром в субботу осуществила пуски в сторону Японского моря двух баллистических ракет малой дальности, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи.
По его данным, пуски были произведены из района Сунан в Пхеньяне между 06:45 и 07:03 утра (01:45 и 02:03 по бакинскому времени).
ОКНШ сообщил, что, по его оценкам, ракеты преодолели расстояние около 350 км на максимальной высоте в 30 км, максимальная скорость полета достигла 6 Махов.
"Наши военные поддерживают полную боеготовность, усиливая мониторинг и бдительность, в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в сообщении ОКНШ для прессы.
Агентство "Ренхап" комментируя пуски, обращает внимание, что нынешние пуски стали четвертыми в течение нынешней недели. Оно отмечает, что в пятницу в Японском море прошли совместные противолодочные военные учения ВМС Южной Кореи и США.
Алиев и Чукэ провели встречу в Софии
Алиев видит хорошие перспективы сотрудничества Азербайджана и Китая
«Газпром» поставляет природный газ в Молдову в штатном режиме - глава «Молдовагаза»
Алиев и Мицотакис обсудили сотрудничество в энергетике
Молдавия получила подтверждение Газпрома о подаче газа в октябре, поставки снижены на треть - вице-премьер Спыну
В Физулинском районе в результате подрыва на мине погибли двое гражданских – прокуратура
Кабмин утвердил новую структуру Национальной академии наук Азербайджана
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Баку прошел первый фестиваль дизайна при поддержке Yelo Bank
Bakcell продолжает помогать семьям шехидов и ветеранов
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично