Число жертв урагана в США превысило 40 человек

В результате урагана "Иэн", который обрушился на американский штат Флорида ранее на этой неделе, погибли, по меньшей мере, 42 человека, сообщил телеканал CNN со ссылками на местные власти.
Урагану была присвоена четвертая категория мощности. Скорость порывов ветра достигала 250 км/ч. В штате зафиксированы многочисленные разрушения, около 2,5 млн человек лишились электричества, нарушены телекоммуникационные сети, прекращена работа аэропортов.
Президент США Джо Байден накануне заявил журналистам: "Это может быть самый смертоносный шторм в истории Флориды. Цифры, которыми мы располагаем, окончательно неясны, но сообщения, которые поступают, свидетельствуют о том, что могут быть значительные человеческие жертвы".
По состоянию на вечер пятницы, "Иэн" был понижен до пост-тропического циклона и достиг Южной Каролины. На штат обрушились разрушительные ветры и угрожающие штормовые волны.
"Следует подчеркнуть, что только потому, что "Иэн" стал пост-тропическим циклоном, опасность еще не миновала", - предупредил Национальный центр ураганов. Он отметил, что в связи с этим циклоном штормовые волны, внезапные наводнения и сильные ветры по-прежнему прогнозируются.
Как информирует телеканал, в Южной Каролине "множатся сообщения о материальном ущербе, перебоях в подаче электроэнергии и вызовах спасателей", власти требуют от жителей не покидать свои дома.
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